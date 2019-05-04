الاحتلال يستهدف مباني سكنيّة والمقاومة تتوعّد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعّد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على قطاع غزّة، مساء السبت، عبر استهدافه مباني سكنيّة وأخرى تتبع لحركة حماس وتدميرها بالكامل، في حين ردّت المقاومة الفلسطينيّة بإنذار الاحتلال من نيّتها توسيع نطاق هجماتها الصاروخيّة، فيما رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 250 صاروخًا من القطاع منذ صباح اليوم.

وارتكبت قوّات الاحتلال جريمة بقصفها مبنى أدّى إلى استشهاد الشابة فلسطين أبو عرار الحامل ورضيعتها صبا، في حين ارتفع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي اليوم إلى 5.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه استهدف "مبنى الاستخبارات العسكريّة" التابع لحركة حماس، ودمّره بالكامل، فيما لم تؤكد الحركة إن كان المبنى تابعًا لها، وقال شهود عيان إن المبنى الذي يشير إليه الاحتلال هو مبنى الخازندار السكني في حيّ الرّمال وسط مدينة غزّة، بعد أقل من ساعة على قصف مبنى مكوّن من 7 طوابق يضمّ مكاتب وكالة "الأناضول".

مفاوضات تهدئة... وإسرائيل تنفي

ورغم إصرار الحكومة الإسرائيليّة على أنه لا اتصالات لوقف التصعيد في القطاع، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يجري مباحثات مع مصر لوقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.

المقاومة تتوعّد بردّ "أقسى وأكبر وأوسع"

من جهتها، توعّدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينيّة، مساء السبت، بردّ "أقسى وأكبر وأوسع" بعد التصعيد الأخير.

وقالت الغرفة المشتركة إنّها "تتابع عن كثب سلوك العدو ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وسنرد على عدوانه وفق ذلك"، وأضافت "ونحذّره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان"، مؤكدة أنها ستبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا.

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وأعلنت الغرفة المشتركة مسؤوليتها عن قصف مواقع الاحتلال ومستوطناته في غلاف غزة، وأوضحت أن قصفها "جاء ردًّا على إيغال العدو في دماء أبناء شعبنا، وتعمّده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية".

الاحتلال: قرار بتكثيف الضربات الجويّة

وفي وقت سابق اليوم، استبعد ضابط إسرائيلي، في ختام المشاورات الأمنية التي ترأسها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إمكانيّة عودة التهدئة في قطاع غزّة "فورًا"، وقدّر أن يستمرّ التصعيد في القطاع "يومين أو ثلاثة"، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيزيد من ضرباته على القطاع، وأنه رصد إطلاق 200 صاروخ اليوم.

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن الضابط الإسرائيلي قوله إن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتوجيه "ضربة قويّة" لقطاع غزّة، في حين نقلت هيئة البث الرسميّة (كان) عن مسؤول إسرائيلي أنه "لا اتصالات لوقف إطلاق النار في القطاع، وأن التوجيهات هي استمرار توجيه الضربات في غزّة".

ونقلت القناة ذاتها، كذلك، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، أن "الدفاعات الجويّة الإسرائيليّة على استعداد لاحتمال إطلاق صواريخ على تل أبيب".

بينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعطيل حركة القطارات في مناطق نتيفوت وأشكلون وأوفاكيم وبئر السبع وسديروت؛ ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة تعطيل الدراسة في محيط قطاع غزّة.