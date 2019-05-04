الرئيس الفلسطيني يدين العدوان الإسرائيلي ويطالب بتوفير حماية دولية

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، العدوان الاسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا في قطاع غزة"، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الرئيس عباس في بيان إن" هذا الصمت على جرائم اسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".



وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" :إن" مسؤولين مصريين يقومون باتصالات واسعة ومكثفة مع الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع".

وأضافت ،المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمائها:" تبدو الجهود المصرية أمام مهمة صعبة للغاية خاصة مع التطور الدراماتيكي للأحداث منذ الجمعة، والتي زادت صعوبة مع حلول صباح السبت، إثر الهجمات الإسرائيلية ضد مناطق في القطاع بالتزامن مع إطلاق فصائل فلسطينية عشرات القذائف على تجمعات إسرائيلية".

العودة للتهدئة

وانضم مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لهذه الجهود، وقال نحن نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع وادعو جميع الأطراف للعودة إلى تفاهمات التهدئة.

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وقال في بيان ارسله مكتبه لـ"العين الإخبارية":" أدعو جميع الأطراف إلى التراجع الفوري والعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل الأشهر القليلة الماضية".

وحذر ملادينوف من أن" أولئك الذين يسعون إلى تدمير التهدئة سيتحملون مسؤولية الصراع الذي ستكون له عواقب وخيمة على الجميع".

وقال المبعوث الأممي :" إن الاستمرار في مسار التصعيد الحالي سيؤدي بسرعة إلى التراجع عما تم تحقيقه وتدمير فرص الحلول طويلة الأجل للأزمة، يجب أن تنتهي دورة العنف التي لا نهاية لها ، ويجب أن تتسارع الجهود لتحقيق حل سياسي للأزمة في غزة".

وأضاف:" يهدد العنف الحالي التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة لتخفيف معاناة الناس في غزة ، ورفع عمليات الإغلاق ، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية".

وتابع:" إنني أشعر بقلق عميق إزاء تصعيد خطير آخر في غزة والخسارة المأساوية في الأرواح. إن أفكاري وصلواتي تذهب إلى أسر وأصدقاء جميع الذين قتلوا ، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتدهورت الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد استشهاد أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الاحتلال خلال مظاهرات، الجمعة، قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على موقع لكتائب القسام، التباع لحركة حماس.