الان تتابع ألمانيا تحذر من هجمات إرهابية تستهدف المطارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حذر رئيس الشرطة الألمانية، ديتر رومان، السبت، من وقوع هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على المطارات الألمانية.

وقال رومان في تصريحات نشرتها صحيفة “برلينر مورجن بوست” الألمانية: “هناك خطر كبير جداً من وقوع هجمات إرهابية تستهدف حركة الملاحة الجوية في المطارات الألمانية بواسطة طائرات بدون طيار”.

وتابع “ما حدث في مطار غاتويك في لندن عام 2018، حينما حلقت طائرات بدون طيار فوق المدرجات، ما أدى لإيقاف حركة الملاحة، وأظهر أننا في أوروبا غير مستعدين لمثل هذا السيناريو”.

وأضاف: “الهجمات بطائرات بدون طيار على المطارات يمكن أن تحدث في أي وقت، وعلينا أن نستعد لهذا السيناريو”.

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وحول الهجمات على المطارات بشكل عام، قال رومان: “وقعت ثلاث هجمات على المطارات في 2016، في مقديشو فبراير، وبلجيكا في مارس، وإسطنبول في يونيو، وعلينا أن نتوقع في أي وقت تكرار هذه الهجمات”.

ومضى قائلاً: “نرصد بشكل متكرر محاولات لاختبار إجراءاتنا الأمنية في المطارات، لكننا نبقى متيقظين لمثل هذه المحاولات”، دون ذكر تفاصيل إضافية في هذا الإطار.

وفي 21 ديسمبر 2018، تدخلت قوة من الجيش البريطاني لوقف اختراق طائرات بدون طيار للأجواء فوق مطار غاتويك في العاصمة لندن، بعدما فشلت الشرطة في التصدي لها على مدار يومين. وأدت تلك الواقعة إلى توقف حركة الملاحة وفوضى في المطار.

وفي فبراير 2016، تعرض مطار مقدشيو لهجوم بقذائف هاون، دون أن يسفر عن إصابات، ولكن تعطلت رحلة جوية واحدة، وفي يونيو/حزيران 2016، وقعت ثلاثة انفجارات في مدخل مطار أتاتورك في إسطنبول ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً بينهم 19 أجنبياً.

وفي مارس/آذار من نفس العام، وقع تفجير انتحاري في مطار بروكسل ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.