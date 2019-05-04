ليبيا: هجوم لداعش يوقع 9 قتلى بين قوات حفتر

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس) تعرض مقرّ عسكري تابع لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر بمدينة سبها في جنوب ليبيا، اليوم (السبت)، لهجوم مسلح أوقع تسعة قتلى، وفق مصادر محلية وطبية. تعرض مقرّ عسكري تابع لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر بمدينة سبها في جنوب ليبيا، اليوم (السبت)، لهجوم مسلح أوقع تسعة قتلى، وفق مصادر محلية وطبية. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم. من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات حفتر بالتسبب بعودة التنظيم الإرهابي إلى جنوب البلاد. وحملت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، المسؤولية المباشرة لحفتر في عودة تنظيم داعش لنشاطه الإرهابي من جديد.



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