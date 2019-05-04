شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: حان وقت انتقال الحكم في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي أن "وقت انتقال الحكم قد حان".

وقال بومبيو في الشريط الذي بث على تويتر: إن "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم إلى الحرية والديموقراطية"، في وقت جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو دعوته للجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.