شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: حان وقت انتقال الحكم في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي أن "وقت انتقال الحكم قد حان".
وقال بومبيو في الشريط الذي بث على تويتر: إن "الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم إلى الحرية والديموقراطية"، في وقت جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو دعوته للجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.
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