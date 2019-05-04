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مجلس النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (208) لسنة 2019م، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم 25 أبريل الماضي.

جاء ذلك بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة العامة في المجلس، اليوم (السبت)، لبيان الحكومة المصرية الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشأن قرار الرئيس السيسي، وما تضمنه من أسباب دعت إلى إصداره.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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