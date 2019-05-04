شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (208) لسنة 2019م، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم 25 أبريل الماضي.

جاء ذلك بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة العامة في المجلس، اليوم (السبت)، لبيان الحكومة المصرية الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشأن قرار الرئيس السيسي، وما تضمنه من أسباب دعت إلى إصداره.