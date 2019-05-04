الإرهاب يخلّف 4 قتلى بموزمبيق

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (مابوتو) قُتل أربعة أشخاص في اعتداءات نُسبت إلى جماعة إرهابية في شمال موزمبيق، اليوم (السبت)، بحسب ما أفاد صحافي محلي، وسط أعمال عنف تهدد عملية توزيع المساعدات الإنسانية للمنكوبين في هذه المنطقة التي ضربها إعصار الأسبوع الماضي.

قُتل أربعة أشخاص في اعتداءات نُسبت إلى جماعة إرهابية في شمال موزمبيق، اليوم (السبت)، بحسب ما أفاد صحافي محلي، وسط أعمال عنف تهدد عملية توزيع المساعدات الإنسانية للمنكوبين في هذه المنطقة التي ضربها إعصار الأسبوع الماضي.

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