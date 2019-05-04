شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعم طائرات الأسد بقصف إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل تسعة مدنيين على الأقل اليوم (السبت) جراء عشرات الغارات التي قامت بها طائرات نظام بشار الأسد، وأخرى روسية، مستهدفة لليوم الخامس على التوالي مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل تسعة مدنيين على الأقل اليوم (السبت) جراء عشرات الغارات التي قامت بها طائرات نظام بشار الأسد، وأخرى روسية، مستهدفة لليوم الخامس على التوالي مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعم طائرات الأسد بقصف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.