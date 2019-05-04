شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف شقيق الرئيس الجزائري السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (الجزائر)

قال تلفزيون النهار الجزائري، اليوم (السبت)، إن الشرطة اعتقلت سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.

وعمل سعيد بوتفليقة مستشاراً كبيراً في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للإستقالة في الثاني من أبريل، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.