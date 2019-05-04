شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أم وطفلة بغارة إسرائيلية على غزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (غزة)أفاد الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم (السبت)، أن أم وطفلة تبلغ أربعة عشر شهراً قتلتا بغارة جوية إسرائيلية على شرق مدينة غزة.
وقال أشرف القدرة الناطق بإسم الوزارة: «استشهدت الطفلة صبا محمود أبو عرار، وأمها فلسطين صالح أبو عرار (37 عاماً) وهي حامل، وأصيبت طفلتها الثانية بجروح متوسطة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم بشرق غزة».
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