مادورو يدعو الجيش الى التأهب تحسبا لأي هجوم أميركي

اسماء السيد - كراكاس: دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعدة عسكرية، الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.
ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى ان "يكون متأهباً للدفاع عن الوطن وسلاحه بيده إذا تجرأت إمبراطورية أميركا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة".
وتسعى ادارة الرئيس دونالد ترمب الى دفع مادورو للتنحي لصالح غوايدو. ولم يستبعد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء "تدخلا عسكريا" في فنزويلا "اذا كان ذلك ضروريا".
وكان مادورو يتحدث اثناء تفقده قاعدة عسكرية في ولاية سوجيدس (شمال غرب)، وهو يتهم غوايدو وواشنطن بالتخطيط ل"انقلاب" ضده.
واضاف الرئيس الفنزويلي أمام الجنود "وحدة، تجانس، انضباط، طاعة، وولاء مطلق للدستور، للوطن، للثورة ولقائدها الشرعي".
ولا يزال الجيش الفنزويلي، وهو محور رئيسي في السلطة، يظهر دعما تاما لمادورو.
وجاء كلام مادورو بعيد دعوة غوايدو الفنزويليين الى التظاهر "في شكل سلمي" في اتجاه الثكنات العسكرية في محاولة جديدة لانتزاع تأييد الجيش.
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