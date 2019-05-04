السيسي: ندعم المؤسسة العسكرية بليبيا لتستعيد الشرعية

أكد الرئيس عبد الفتاج السيسي، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية. جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، النائب البرلماني الألماني "فولكر كاودر"، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية. وشدد الرئيس السيسي كذلك على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا،...

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