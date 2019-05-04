توقيف باخرة نفطية مقابل معمل الزوق على خلفية التلوث الذي حصل في الجية

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأنّ "المدعي العام البيئي القاضي فادي ملكون أوقف ​باخرة​ نفطية راسية مقابل ​معمل الزوق​ الكهربائي، على خلفية ​التلوث​ الّذي حصل في ​الجية​".

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