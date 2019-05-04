سلامي: أميركا لن تتمكن من تضييق الخناق على إيران والمرحلة هي مرحلة بناء القوة

أكّد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تتمكّن من تضييق الخناق على إيران"، مركّزًا على أنّ "المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء القوة".

ووصف خلال لقائه مع وزیر الدفاع وإسناد القوات المسلحة العمید أمیر حاتمي، القوات المسلحة الإیرانیة بمثابة "حلقات لسلسلة واحدة متّصلة ببعضها البعض"، مشدّدًا على "ضرورة التفاعل المستمرّ بین القوات المسلحة في المجالات التقنيّة والتطبیقيّة لتنفيذ المهام بافضل شكل ممكن".

ولفت إلى "ضرورة تغییر توازن في مجال تأثير القوة لصالح إيران، عبر وضع الاستراتیجیات المصیریّة"، واصفًا وزارة الدفاع بأنّها "رمز بارز لتحقیق الإكتفاء الذاتي لإيران أمام الأعداء".