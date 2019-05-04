وسائل إعلام تركية: جرحى بين العسكريين الأتراك بقصف من القوات السورية استهدف موقعا للجيش التركي بإدلب

اتهمت السلطات التركية القوات الحكومية السورية بتنفيذ ضربة استهدفت موقعا قرب نقطة مراقبة للجيش التركي في ​محافظة إدلب​، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن 4 جرحى بين العسكريين الأتراك نتيجة الحادث.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن "قوات نظام بشار الأسد" وجهت ضربة طالت موقعا قرب نقطة المراقبة الـ 10 للجيش التركي، الخاصة بمتابعة سير وقف إطلاق النار والواقعة شمال محافظة إدلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربة نفذت بواسطة سلاح مدفعية، وأسفرت عن تدمير تحصينات أمنية حول نقطة المراقبة، مضيفة أن 3 مروحيات ومقاتلة واحدة هبطت في الموقع إثر الحادث.

من جانبها، ذكرت وكالة "دميرورين" التركية أن الضربة أسفرت عن إصابة 4 عسكريين أتراك تم نقلهم جميعا من الموقع إلى مستشفى بواسطة مروحيات.