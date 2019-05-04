وزير الخارجية الأميركي للشعب الفنزويلي: وقت انتقال الحكم حان

أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي، أن "وقت انتقال الحكم حان". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقف بقوة الى جانبكم في سعيكم الى الحرية والديموقراطية"، في وقت جدد المعارض ​خوان غوايدو​ دعوته الجيش الى التخلي عن الرئيس ​نيكولاس مادورو​.

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