مقتل أربعة أشخاص بأيدي متشددين في شمال موزمبيق

قُتل أربعة أشخاص في اعتداءات نُسبت إلى متشدّدين "إسلاميين" في شمال موزمبيق، في أعمال عنف تهدّد عملية توزيع المساعدات الإنسانية للمنكوبين في هذه المنطقة الّتي ضربها إعصار الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن صحافي محلي، توضيحه أنّ "إرهابيين مُفترضين هاجموا بلدات في نتابوالا وبانغا فيلها في شمال إقليم ماكوميا، وقتلوا مدرّسًا على دراجته النارية وأحرقوا ثلاثة أشخاص آخرين".
وهذه أوّل أعمال عُنف تُنسب إلى متشددين إسلاميين منذ أن ضرب الإعصار كينيث شمال موزمبيق في 25 نيسان، وأدّى إلى مقتل 41 شخصًا في البلاد وتخليف 240 ألف منكوب.
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