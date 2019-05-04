الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تشديد القيود على البرنامج النووي الإيراني

عرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقهم" بعد إعلان واشنطن الجمعة فرض "قيود" جديدة على البرنامج النووي المدني الإيراني بهدف تعزيز الضغط الأميركي على طهران.
وأشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إلى أنهم "لاحظوا بقلق قرار الولايات المتحدة عدم تجديد كامل الإعفاءات المتعلقة ببعض مشاريع الحد من الانتشار النووي".
واضاف البيان أنهم "أخذوا علماً أيضاً بأسف وبقلق بقرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات بشأن تجارة النفط مع إيران".
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