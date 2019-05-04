الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تشديد القيود على البرنامج النووي الإيراني

عرب ​الاتحاد الأوروبي​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​ عن "قلقهم" بعد إعلان واشنطن الجمعة فرض "قيود" جديدة على البرنامج النووي المدني ال​إيران​ي بهدف تعزيز الضغط الأميركي على طهران.

وأشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إلى أنهم "لاحظوا بقلق قرار ​الولايات المتحدة​ عدم تجديد كامل الإعفاءات المتعلقة ببعض مشاريع الحد من الانتشار النووي".

واضاف البيان أنهم "أخذوا علماً أيضاً بأسف وبقلق بقرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات بشأن تجارة النفط مع إيران".