ركّز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على أنّ "جيش الدفاع يواصل سلسلة الغارات ضدّ أهداف إرهابية في أرجاء قطاع غزة، ونحو 120 غارة حتّى الآن ضدّ أهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة".
وبيّن أنّ "مقاتلات حربية أغارت على مبنى مقرّ الاستخبارات العسكرية والأمن العام التابع لـ"حماس" في حي الرمال في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الإسرائيلي نفذ حتى الآن نحو 120 غارة على أهداف بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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