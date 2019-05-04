أدرعي: الجيش الإسرائيلي نفذ حتى الآن نحو 120 غارة على أهداف بقطاع غزة

ركّز المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، على أنّ "جيش الدفاع يواصل سلسلة الغارات ضدّ أهداف إرهابية في أرجاء ​قطاع غزة​، ونحو 120 غارة حتّى الآن ضدّ أهداف لحركتي "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​" في قطاع غزة".

وبيّن أنّ "مقاتلات حربية أغارت على مبنى مقرّ الاستخبارات العسكرية والأمن العام التابع لـ"حماس" في حي الرمال في غزة".