قداس خاص الأحد في سريلانكا رغم استمرار التهديدات الإرهابية

قررت ​الكنيسة الكاثوليكية​ في ​سريلانكا​ إقامة قداس خاص الاحد ينقله التلفزيون، بعد أن ألغت القداديس العامة في الكنائس خشية اعتداءات جديدة كتلك التي حصلت يوم أحد الفصح واوقعت 257 قتيلا.

وأعلن الأب ادموند تيلاكاراتني تعليق القداديس للاسبوع الثاني تواليا وسط مخاوف من تكرار الهجمات الإرهابية، لكن قداسا يرأسه رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث سينقله التلفزيون الرسمي.

واستهدفت سلسلة الاعتداءات التي ضربت ثلاث كنائس وعددا مماثلا من الفنادق المسيحيين والسيّاح الأجانب ما أسفر عن مقتل 257 شخصا في 21 نيسان الفائت.

وذكرت الشرطة أنها عززت من عمليات البحث والتفتيش خلال عطلة نهاية الاسبوع قبل إعادة فتح المدارس العامة بعد أجازة عيد الفصح المطولة.