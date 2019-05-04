خارجية روسيا: لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​، سيجري محادثات يوم الأحد 5 أيار مع نظيره الفنزويلي خورخي أرييسا".

وفي وقت سابق، لفت لافروف إلى أنّ "​فنزويلا​ معروفة على نطاق واسع، و​الولايات المتحدة الأميركية​ لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لتغيير نظام الرئيس الإشتراكي ​نيكولاس مادورو​".

وأكّد في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع أنّ "الأميركيين لم يتخلّوا عن هدف الإطاحة بمادورو".