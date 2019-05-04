خارجية روسيا: لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في 5 أيار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ "وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيجري محادثات يوم الأحد 5 أيار مع نظيره الفنزويلي خورخي أرييسا".
وفي وقت سابق، لفت لافروف إلى أنّ "فنزويلا معروفة على نطاق واسع، والولايات المتحدة الأميركية لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لتغيير نظام الرئيس الإشتراكي نيكولاس مادورو".
وأكّد في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع أنّ "الأميركيين لم يتخلّوا عن هدف الإطاحة بمادورو".
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