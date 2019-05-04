رونار يهنئ الوداد بعد وصوله لنهائي عصبة الأبطال – صورة

هنأ هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، فريق الوداد البيضاوي، بعد وصوله، اليوم السبت، لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، على حساب ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي.

وكتب المدرب الفرنسي، قبل قليل، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، جاء فيها: ” مبروك لفريق الوداد البيضاوي وصوله لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019″.

دير ذكره أن الوداد، تأهل للمباراة النهائية بعد أن فرض التعادل السلبي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بدون أهداف، اليوم السبت، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واجد.