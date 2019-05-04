فرض سريع واد زم التعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لمثلها على ضيفه الرجاء البيضاوي، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بالملعب البلدي لواد زم، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول متعادلا بهدفين لمثلهما، سجل للفريق الأخضر المتألق سفيان رحيمي، في الدقيقتين 3 و30، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض، كل من أ.ديارا في الدقيقة السابعة، وهشام العروي، في الدقيقة العاشرة
واستمرت الإثارة والتشويق، في الجولة الثانية، حيث سيتمكن الفريق الأخضر من توقيع هدف التقدم، عن طريق زكرياء حدراف، في الدقيقة 51، بعد هجمة مرتدة انطلقت من يد الحارس أنس الزنيتي، قبل أن يعدل أوشوية النتيجة للفريق المستضيف في الدقيقة 61.
هذا التعادل، رفع رصيد الرجاء بالمركز الثاني، إلى 49 نقطة، على بعد 10 نقاط من أقرب مطارديه، اتحاد طنجة، وبالتالي يتأجل ضمان التأهل لعصبة الأبطال الإفريقية العام المقبل، إلى الدورات المقبلة، حيث سيكون الفريق في حاجة لنقطتين اثنتين فقط.
وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة، حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، لقاء مولودية وجدة وحسنية أكادير.
وكان الفريق الوجدي هو السباق للتسجيل، بواسطة اللاعب نبيل الولجي، من نقطة الجزاء، في الدقيقة 56، قبل أن يعدل ادريس بناني النتيجة للسوسيين، في الدقيقة 87.
هذا التعادل، رفع رصيد الحسنية إلى 38 نقطة في المركز الرابع، كما رفع رصيد المولودية إلى 34 نقطة في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة مثيرة.. واد زم يفرض تعادلا إيجابيا على الرجاء والحسنية يعود بنقطة وحيدة من وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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