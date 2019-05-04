في أجواء رمضانية – تعرف على تاريخ مباراتي نهائي عصبة الأبطال بين الوداد والترجي

وصل فريق الوداد البيضاوي، سفير الكرة المغربية، في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن تجاوز عقبة فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، ليلاقي فريق الترجي التونسي، في مباراة النهائي.

وستقام مباراة الذهاب، بالمغرب، في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد ملعب اللقاء، بين المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أو ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك في 24 أو 25 من شهر ماي الجاري.

كما ستقام مباراة العودة، هناك في تونس، وبالضبط في ملعب “رادس”، في العاصمة تونس، في 31 من شهر ماي الجاري أو فاتح يونيو القادم، في مواجهتين ستقامان في أجواء رمضانية.

جدير ذكره أن الوداد، تأهل للمباراة النهائية بعد أن فرض التعادل السلبي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بدون أهداف، اليوم السبت، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واجد، فيما تخطى الفريق التونسي، تي بي مازيمبي الكونغولي.