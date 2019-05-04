الجزائر: اعتقال أبرز رموز نظام بوتفليقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال تلفزيون "النهار" الجزائري، اليوم، السبت، إن الشرطة الجزائرية اعتقلت الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، توفيق مدين وبشير طرطاق.

وعمل سعيد بوتفليقة مستشارًا كبيرًا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعليّ للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك.

ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، لكنّ المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

وقال مصدر سياسي كبير لـ"رويترز" يوم السبت "اعتقال سعيد هو بالتأكيد ذروة تفكيك نظام بوتفليقة".

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وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد وعد بتخليص البلاد من الفاسدين، سواءً من السّياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.

ويقبع عدد من هؤلاء، وبينهم أغنى رجل في الجزائر، يسعد ربراب، خلف القضبان مع استمرار التحقيقات.

ويدعو المحتجون، أيضًا، إلى استقالة الرّئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يومًا حتى تجرى الانتخابات في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي، الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.