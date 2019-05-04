افتتاح مسجد تاريخي مدمر من الحرب البوسنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواجد آلاف المسلمين في بلدة فوتشا البوسنية يوم السبت لحضور افتتاح مسجد تاريخي دُمر تماما في بداية حرب البوسنة، في احتفال استهدف تشجيع التسامح الديني بين مجتمعات منقسمة بشدة.

ويعتبر مسجد ألاغا، الذي يعود للقرن السادس عشر، أحد أبرز روائع الفن المعماري العثماني الكلاسيكي في البلقان قبل تدميره خلال الحرب التي دارت بين عامي 1992 و1995 على يد قوات صرب البوسنة.

وقد شهدت بلدة فوتشا بشرق البوسنة عمليات اضطهاد وقتل جماعي وحشي لغير الصرب أثناء الصراع.

وكانت نسبة المسلمين البوسنيين، أو البوشناق، قبل الحرب 51 في المئة من إجمالي عدد السكان بالمدينة البالغ 41 ألف شخص، بينما كان معظم الباقين من الصرب، والآن لم يتبق سوى ألف شخص من البوشناق وسط السكان البالغ عددهم 18 ألفا.

وقال أحد المصلين ويدعى سليمان جماليا (65 عاما) "كل ما له علاقة بالإسلام من حضارة أو ثقافة دُمر".

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ويقع مسجد ألاغا في واد على نهر درينا ويسمى أيضا بالمسجد الملون، وكان المسجد واحدا من 17 مسجدا في فوتشا، دمرت خمسة منها خلال الحرب العالمية الثانية، وهدمت المساجد الباقية وعددها 12 مسجدا خلال الحرب التي دارت رحاها في التسعينات.

وصرّح رئيس المجلس البلدي محمد يوسيتش لفوتشا إن المسجد الذي أعيد بناؤه يجدد الأمل في عودة سكان ما قبل الحرب ويتيح "بداية جديدة في فوتشا".

وعلى الرغم من مرور 24 عاما على الحرب المدمرة التي دارت بين البوشناق المسلمين والصرب الأرثوذوكس والكروات الكاثوليك، ما زالت البوسنة تشهد انقسامات على أسس عرقية وتمنع مجموعات متنافسة تحقيق المصالحة والإصلاح المطلوبين للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وعلّق زعيم الطائفة المسلمة في البوسنة حسين كافازوفيتش أثناء مراسم الافتتاح "نشهد اليوم ميلاد أمل جديد في أن يجد الناس السلام في هذا المكان".