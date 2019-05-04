بايرن ميونخ يهز شباك هانوفر بثلاثية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على ضيفه هانوفر 96 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي، ليون غوريتسكا وفرانك ريبيري، وفي المقابل سجل هدف هانوفر الوحيد اللاعب جوناثان كريستيان.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 74 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هانوفر 96 عند 18 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

جاءت البداية على عكس المتوقع بضغط هجومي من هانوفر، حيث كاد جينكي هاراغوتشي أن يتقدم للضيوف بهدف بعد مرور 4 دقائق على البداية، بضربة رأسية من الوضع طائرًا، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وحاول البايرن، الرد سريعًا بعرضية من ديفيد ألابا داخل منطقة الجزاء، حاول ليفاندوفسكي توجيهها بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، لكنه لم يستطع اللحاق بها لتذهب بين أحضان الحارس ميكائيل إسير.

وكان الفريق البافاري على مقربة من تسجيل الهدف الأول، بعدما قابل ليون غوريتسكا، عرضية من الجهة اليمنى بلمسة واحدة، تصدى لها حارس هانوفر، لترتد إلى سيرجي جنابري، الذي سدد الكرة فوق المرمى.

وانطلق جوشوا كيميتش من الجهة اليمنى، ليراوغ مدافع هانوفر ويرسل عرضية متقنة إلى كينغسلي كومان، الذي قابلها بضربة رأسية، لكن إسير تصدى لها ببراعة.

وواصل حارس هانوفر، التصدي لكافة محاولات الفريق البافاري، بعدما منع وصول الكرة إلى الشباك من ضربة رأسية وجهها ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 26، أهدر توماس مولر فرصة هدف محقق، بعدما تسلم تمريرة عرضية من كيميتش، لكنه سددها برعونة، لتصطدم في جسد حارس هانوفر.

وبعد دقيقة واحدة، فك ليفاندوفسكي طلاسم مرمى هانوفر، بعدما قابل عرضية من كيميتش بضربة رأسية قوية سكنت الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف أول.

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وجرب مولر، حظه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن إسير تصدى لها لتتحول إلى ركنية، قبل أن يبعد الأخير تصويبة أخرى بعيدة المدى من جيروم بواتينغ.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 5 دقائق، أطلق غوريتسكا، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتعانق الكرة الشباك، معززًا تقدم البايرن بهدف جديد.

واستمر الطوفان البافاري نحو مرمى هانوفر، بوابل من التسديدات بعيدة المدى، والتي جاءت هذه المرة بأقدام كومان، الذي مرت تسديدته الرئعة بجوار القائم.

وفي اللحظات الأخيرة، واصل كيميتش منح الهدايا بتمريرة عرضية لغوريتسكا، الذي سدد كرة قوية، لكنها لمست العارضة وذهبت خارج المرمى، قبل أن يطلق الحكم، صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البايرن (2-0).

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم، ركلة جزاء لصالح هانوفر بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، التي أظهرت وجود لمسة يد على بواتينغ.

ونفذ جوناثاس كريستيان ركلة الجزاء بنجاح، ليقلص النتيجة بإحراز هدف هانوفر الأول، في الدقيقة 52.

وبعد مرور 3 دقائق فقط على إحرازه للهدف، اعتدى كريستيان على كيميتش بضربه في وجهه باليد، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية، ليتعرض للطرد ويكمل هانوفر المباراة بـ 10 لاعبين.

واستطاع فرانك ريبيري فور نزوله كبديل، تعزيز تقدم البايرن بهدف ثالث، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، قبل أن يضع الكرة داخل المرمى بتسديدة أرضية زاحفة، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 6 دقائق.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، مشاركة الهولندي آريين روبن بعد غياب دام حوالي 5 أشهر، لتستقبله جماهير الفريق بعاصفة من التصفيق.

وأتيحت فرصة للنجم الهولندي المخضرم لهز شباك هانوفر في اللحظات الأخيرة من ركلة حرة، لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.