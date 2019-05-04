ترامب "واثق" بكيم رغم إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، السبت، عن ثقته بنية الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بالتوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لبلاده، مع تعثّر المحادثات مع بيونغ يانغ حول نزع سلاحها النووي.

وكتب ترامب في تغريدة "أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تمامًا الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئا لوضع حد لها"، وأضاف "إنه يعرف أيضًا أنني معه ولا يريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق".

وأفادت القيادة العسكرية العليا في كوريا الجنوبية أن كوريا الشماليّة "أطلقت عددًا من الصّواريخ القصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحليّة، في اتّجاه الشمال الشرقي".

وأضافت أنّ الصواريخ حلّقت على ارتفاع 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن أي صاروخ لم يحلق فوق اليابان.

وأعربت الرئاسة الكورية الجنوبية عن "قلقها الشديد" معتبرة أن خطوة كوريا الشمالية تشكّل خرقًا لاتفاق عسكري وقعه الطرفان العام الماضي، وأضافت "ندعو كوريا الشمالية إلى المشاركة بنشاط في الجهود المبذولة لاستئناف الحوار بسرعة".

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وكانت بيونغ يانغ حذرت الولايات المتحدة، في وقت سابق هذا الأسبوع، من "نتيجة غير مرغوب فيها" إذا لم تغير موقفها بحلول نهاية العام، في وقت وصلت المفاوضات حول برنامجي كوريا الشمالية البالستي والنووي إلى طريق مسدود منذ ثلاثة أشهر.

وصرحت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، الثلاثاء، "قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لا يزال ساريا وسنطبقه عندما يحين الوقت"، لكنّها تداركت أن "ذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا أعادت الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صياغتها".

وتأتي الخطوة الكورية الشمالية قبل زيارة مقررة، الأسبوع المقبل، لليابان وكوريا الجنوبية للمبعوث الأميركي الخاص، ستيفن بيغون.

وأكدت واشنطن أن المسؤول الأميركي سيناقش "جهود التقدم نحو نزع شامل ومراقب بالكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية".