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انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة الليبية: 187 قتيلاً ونزوح 500 عائلة نتيجة معارك طرابلس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:49 مساءً - أكدت وزارة الصحة الليبية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، أن عدد قتلى المعارك بطرابلس وصل إلى 187، والجرحى إلى 1150.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت: إنه "تم إجلاء أكثر من 500 عائلة، نزحت بسبب المعارك في جنوبي طرابلس".
كذلك، نفت حكومة "الوفاق" الشائعات التي تُتداول على وسائل إعلام داعمة للواء خليفة حفتر، تسلُّمها شحنات أسلحة من تركيا.
وأمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ شهر، إلى 392 قتيلاً.
يُذكر أن ليبيا تعاني منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسُّلطة يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، وحكومة طبرق التي تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات عسكرية في الشرق.
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين؛ لكونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
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