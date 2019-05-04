انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا تتحدى أمريكا لأجل إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:49 مساءً - أكدت روسيا، اليوم السبت، أن التهديدات الأمريكية لن توقف تعاونها النووي مع إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية، سيرغي رياباكوف، بعد يوم من تهديد واشنطن بمواصلة فرض ضغوط على طهران، والعمل على إغلاق جميع سبل حصولها على سلاح نووي.

وقال رياباكوف بحسب قناة "روسيا اليوم": "إن أي تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على النظام الإيراني والمتعاونين معه، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين موسكو وطهران في مجال الطاقة النووية".

والجمعة، أعلنت الخارجية الأمريكية عزم واشنطن فرض عقوبات على أي طرف يساهم في توسيع منشأة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية.

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يأتي ذلك في خطوات متتالية اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي، العام الماضي، ورغم عقوبات واشنطن فإنها منحت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.

وأعلنت في وقت سابق أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران، أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة الكهرذرية الوحيدة في إيران، لكنها قالت: إنها "قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجة عن ذلك".

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لطهران بالإبقاء على 300 كغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67%، وهي نسبة أدنى بكثير ممَّا يتطلّبه صنع أسلحة نووية.

كما يُسمح لطهران بموجب الاتفاق ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة معينة، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.