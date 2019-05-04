الإعلام التركي: جرحى بين العسكريين الأتراك بقصف من القوات السورية في إدلب

ونقلت "روسيا اليوم"، عن الاعلام التركي قوله، إن "جرحى بين العسكريين الأتراك بقصف من القوات السورية استهدف موقعا للجيش التركي بإدلب".

وكان مصدر تركي أمني افاد بحسب وكالة "رويترز" بأن قوات يعتقد أنها تابعة للحكومة السورية، وجهت اليوم السبت ضربة إلى موقع قرب نقطة للجيش التركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

