وأضافت أنه "بذلك فإن يوم الأحد الموافق الخامس من شهر أيار سيكون المتمم لشهر شعبان".
وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وحذت حذوها العديد من الدول الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان مساء السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.