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السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان مساء السبت

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وقالت المحكمة في بيان أطلعت عليه الخليج 365، "إنها ستعقد يوم الأحد جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن".

وأضافت أنه "بذلك فإن يوم الأحد الموافق الخامس من شهر أيار سيكون المتمم لشهر شعبان".

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وحذت حذوها العديد من الدول الإسلامية.


 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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