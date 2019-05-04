السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان مساء السبت

وقالت المحكمة في بيان أطلعت عليه الخليج 365، "إنها ستعقد يوم الأحد جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن".

وأضافت أنه "بذلك فإن يوم الأحد الموافق الخامس من شهر أيار سيكون المتمم لشهر شعبان".

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وحذت حذوها العديد من الدول الإسلامية.

