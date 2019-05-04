دار الفتوى في لبنان: الاثنين المقبل أول أيام شهر رمضان

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان رسمي إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاحد هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان".

واضاف دريان، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري".

