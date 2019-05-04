وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان رسمي إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاحد هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان".
واضاف دريان، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري".
واضاف دريان، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري".
كانت هذه تفاصيل خبر دار الفتوى في لبنان: الاثنين المقبل أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.