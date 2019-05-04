وذكر باسو أن الحديث لا يدور عن معلومات يعد تسريبها انتهاكا لـ "قانون الأسرار الرسمية" أو سوء استغلال السلطة، ولا داعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى الوزير المقال، قائلا: "لم ترتكب أي جريمة والأمر لا يعود إلى الشرطة".
وأوضح المسؤول الشرطي أن كل مؤسسة لديها الحق في إجراء تحقيق داخلي في مثل هذه الحوادث، غير أن ذلك التسريب لم يضر بمصالح الدولة بقدر يسمح باعتباره انتهاكا للقانون.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الوزير ويليامسون، معتبرة إياه مصدر تسريب تلك المعلومات إلى وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: وزير الدفاع المقال لن يواجه اتهامات جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.