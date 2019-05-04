الشرطة البريطانية: وزير الدفاع المقال لن يواجه اتهامات جنائية

وأعلن رئيس العمليات الخاصة في شرطة لندن، نيل باسو، اليوم السبت، أنه ناقش مع مكتب مجلس الوزراء طبيعة المعلومات التي تم تسريبها من اجتماع لمجلس الأمن القومي حول السماح لشركة "هواوي" الصينية، بوصول محدود للمساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

وذكر باسو أن الحديث لا يدور عن معلومات يعد تسريبها انتهاكا لـ "قانون الأسرار الرسمية" أو سوء استغلال السلطة، ولا داعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى الوزير المقال، قائلا: "لم ترتكب أي جريمة والأمر لا يعود إلى الشرطة".



وأوضح المسؤول الشرطي أن كل مؤسسة لديها الحق في إجراء تحقيق داخلي في مثل هذه الحوادث، غير أن ذلك التسريب لم يضر بمصالح الدولة بقدر يسمح باعتباره انتهاكا للقانون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الوزير ويليامسون، معتبرة إياه مصدر تسريب تلك المعلومات إلى وسائل الإعلام.

