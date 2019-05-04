الجيش اليمني يحبط تسللات حوثية بالضالع.. ومقتل عشرات الانقلابيين

أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، جراء إحباط محاولات تسلل لهم في مديرية "قعطبة" التابعة لمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت أثناء محاولة عدد من عناصر المليشيا الحوثية التسلل، باتجاه مواقع "العباري" "عويش" و"الريبي"، في منطقة حجر غربي مديرية قعطبة.



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كما أحبطت قوات الجيش والمقاومة محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، باتجاه أسفل نقيل "الشيم" غربي قعطبة.

ووفقا للمصدر، فقصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات المليشيا الحوثية في منطقة "الفاخر" بمديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر المليشيا، بينهم القيادي الحوثي محمد عادل عنتر، وتدمير دوريتين تابعتين للانقلابيين.

وتزامنت المعارك مع غارات للتحالف العربي، استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.