رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة للسودانيين بمناسبة حلول شهر رمضان

وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة للشعب السوداني والمجلس الانتقالي العسكري بمناسبة حلول رمضان الكريم.



وقال في رسالته إنه يوجه رسالته للشعب السوداني باسم الشعب الإثيوبي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويدعو الجميع لاغتنام فرصة شهر رمضان للتفكير والتسامح والصبر من أجل وحدة السودان.

وأضاف أن العلاقات بين الشعب الإثيوبي والسوداني تتعدى حسن الجوار، وأن كل ما يمس شعب السودان يؤثر على الشعب الإثيوبي، وأشار إلى أن وقفة شعب السودان مع الشعب الإثيوبي عبر التاريخ، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها إثيوبيا، لن تنسى من دعم وكرم السودان في كل المراحل التاريخية.

وحث آبي أحمد، في رسالته، جميع السودانيين على إدارة المرحلة التي يمر بها السودان بصبر وحكمة، وقال إن أي عملية تغير تصاحبها ظروف خاصة، وما يمر به السودان أمر طبيعي، ويجب إدارته بصبر وحكمة لنتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

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وناشد آبي أحمد جميع الأطراف في السودان بالحوار من أجل مصلحة السودان.

ودعا قادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان العمل لبناء قاعدة صلبة لنظام ديمقراطي، من أجل السلام والاستقرار في السودان، وإشراك المعارضة باعتبارهم يمثلون تطلعات الشعب السوداني، من أجل إحداث تغييرات ذات مغزى.

وتابع أن شعب وحكومة إثيوبيا تراقب عن كثب التطورات الحالية في السودان، والتي تمثل خطوة مهمة في عملية التحول السياسي لهذا البلد، تؤدي إلى استقرار السودان ووحدة شعبه.

وأكد إلتزام إثيوبيا بحماية مصالح شعب السودان وجدد دعم بلاده الكامل للسودان.