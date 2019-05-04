النواب الليبي: هجوم سبها يؤكد قدسية معركة الجيش ضد الإرهاب

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذه وتبناه تنظيم داعش الإرهابي على مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني الليبي.



واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر اليوم السبت، معسكر تدريب للجيش الوطني الليبي بمدينة سبها جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد 9 عسكريين وتهريب عدد من السجناء من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون.

وأوضح مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن ما قام به تنظيم داعش الإرهابي من ذبح وقطع رأس أحد أفراد الجيش الوطني في صورة بشعة تعكس الفكر الظلامي العفن لهذا التنظيم وجميع التنظيمات المتطرفة التي على شاكلته.

وتابع البيان "إن ممارسات التنظيمات الإرهابية تؤكد لنا قدسية قضيتنا في القضاء على التنظيمات والمليشيات الإرهابية المتطرفة كافة".

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وتقدم مجلس النواب الليبي بخالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الليبي وأهالي مدينة سبها والجنوب الليبي وأسر الشهداء وذويهم.

وفي السياق ذاته، علق الجيش الوطني الليبي على الهجوم الإرهابي، بأن تداول صفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية تبني الهجوم الإرهابي يثبت الارتباط الوثيق بين تنظيم داعش ومليشيات حكومة الوفاق، الذين اجتمعوا على منع استقرار البلاد.

وأضاف البيان، الصادر عن غرفة عمليات الكرامة اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن هدف الجماعات الإرهابية في ليبيا نهب الثروات وإذلال المواطن والعمل على بناء دولة مقسمة وفاشلة وممارسة الجريمة، وانتهاج العماله ودعم الإرهاب ومن بينهم تنظيم داعش الإرهابي.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، وأحرز الجيش تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق والمرافق العامة أثناء تقدمه نحو العاصمة من جميع المحاور.