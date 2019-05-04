مصرع 7 قيادات حوثية في عملية نوعية للجيش اليمني بالبيضاء

جدة - عمرو شويل نفذ الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عملية نوعية أدت إلى قتل 7 من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واستهدفت العملية، غرفة عمليات مركزية للميليشيا الانقلابية، في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، كما أورد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزراة الدفاع اليمنية.

ورصدت قوات الجيش، القيادات الحوثية، لحظت وصولها الى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة، قبل نصف ساعة من الاستهداف.

واسفرت العملية عن تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات الميليشيا المجتمعة بداخلها، إضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت متواجدة بجوار الغرفة.