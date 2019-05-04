شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على جبال الحشوة شرق صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)فرضت وحدات من الجيش اليمني، اليوم (السبت)، سيطرتها على سلسة جبلية في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة، شمال اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن التقدم جاء إثر هجوم مباغت للجيش مسنوداً من قوات دعم الشرعية في اليمن، مكن من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الإستراتيجية بمديرية الحشوة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قد حررتها في وقت سابق.
وأشار المصدر، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى تقدم الجيش أكثر من 5 كيلو مترات خلال المعارك المستمرة لليوم الثاني على التوالي، في حين يواصل تقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، إلى جانب خسائر أخرى في آلياتها القتالية.
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