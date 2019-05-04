شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية) دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم (السبت)، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة. دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم (السبت)، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت الحكومة في بيان، أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد القطاع، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، وضرب للبنية التحتية لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم، بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية لمساعدة أهالي غزة.



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