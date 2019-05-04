شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تصعيد وإضرابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)، "الخليج 365" (جدة)

فيما تتواصل المظاهرات في الجزائر، حذر الناشط في الحراك الشعبي سيف الإسلام بن عطيّة، من تصاعد حدة الاحتجاجات متوقعاً الدخول في إضرابات عمالية هذا الأسبوع، كوسيلة ضغط ضد السلطة، التي ترفض حتى الاستجابة لمطالب رحيل رموز النظام السابق.

وشدد بن عطيّة في تصريح أورده موقع «العربية.نت» اليوم (السبت) على أن الحراك الشعبي يتمسك برفض إشراف رموز النظام السابق على المرحلة الانتقالية، كاشفاً عن عدم وجود أي بوادر لحل الأزمة، في ظلّ تعنّت النخبة الحاكمة التي أصبحت جزءاً من الأزمة، ما دفع المحتجين للبحث عن حلول أخرى للضغط على السلطة.

وقال إن هذه الحلول ستبدأ بعد غدٍ (الإثنين) بتنفيذ إضرابات عامّة، في انتظار خطوات تصعيدية أخرى. صمة من أحياء أخرى.