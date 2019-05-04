شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي حيال نية أنقرة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم (السبت)، عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص.
وذكرت في بيان بأنه في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.
واضافت موغيريني: «في هذا السياق، ندعو تركيا بالحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الإقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي سيرد عليه بشكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص».
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