شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: تأييد الحكم بسجن حازم أبو إسماعيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)أيدت محكمة النقض المصرية اليوم (السبت) حكماً بسجن القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين لمدة خمس سنوات، لإدانتهم بحصار مقر محكمة بالقاهرة في العام 2012، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بسجن أبو إسماعيل خمسة أعوام بعد أن أسندت النيابة للمتهم «جرائم الاشتراك في التحريض بحصار محكمة مدينة نصر (شرق القاهرة)، باستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم».
يذكر أن أبو إسماعيل صدر بحقه في إبريل 2015 حكم نهائي بالحبس سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات بشان جنسية والدته أثناء تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية في العام 2012.
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