الرئيس الفنزويلي يدعو إلى التأهب لأي هجوم أمريكي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس) دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم (السبت)، في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية، الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم (السبت)، في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية، الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

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