اخبار العالم

18 قتيلاً بهجمات عرقية في مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً بهجمات عرقية في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باماكو)

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي اليوم (السبت)، إن 18 مدنياً على الأقل قتلوا في هجومين مرتبطين ببعضهما الأسبوع الماضي بوسط البلاد، مع تزايد عدد القتلى جراء الاقتتال بين صيادين ورعاة محليين.

ولم تحدد البعثة الدولية هوية المسلحين في الهجمات التي استهدفت مدنيين بإقليم موبتي.

ويشهد الإقليم صراعا بين صيادين من جماعة دوجون ورعاة ماشية من قبائل فولاني، أودى بحياة مئات المدنيين عام 2018.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 قتيلاً بهجمات عرقية في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا