شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً بهجمات عرقية في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باماكو)

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي اليوم (السبت)، إن 18 مدنياً على الأقل قتلوا في هجومين مرتبطين ببعضهما الأسبوع الماضي بوسط البلاد، مع تزايد عدد القتلى جراء الاقتتال بين صيادين ورعاة محليين.

ولم تحدد البعثة الدولية هوية المسلحين في الهجمات التي استهدفت مدنيين بإقليم موبتي.

ويشهد الإقليم صراعا بين صيادين من جماعة دوجون ورعاة ماشية من قبائل فولاني، أودى بحياة مئات المدنيين عام 2018.