شكرا لقرائتكم خبر عن بوكو حرام تستولي على قاعدة عسكرية في نيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) استولت جماعة بوكو حرام الإرهابية لساعات، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بعد أيام من شنها هجوماً أوقع خمسة قتلى عسكريين، وتسببت باختفاء 30 آخرين، وفق ما ذكرته مصادر أمنية وسكان محليون، اليوم (السبت).

استولت جماعة بوكو حرام الإرهابية لساعات، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بعد أيام من شنها هجوماً أوقع خمسة قتلى عسكريين، وتسببت باختفاء 30 آخرين، وفق ما ذكرته مصادر أمنية وسكان محليون، اليوم (السبت).

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