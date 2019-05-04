شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود أتراك على الحدود العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا اليوم السبت بقذائف أطلقها عناصر في حزب العمال الكردستاني، من شمال العراق. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا اليوم السبت بقذائف أطلقها عناصر في حزب العمال الكردستاني، من شمال العراق. وقالت الوزارة في بيان، أن القذائف أصابت قاعدة عسكرية في محافظة هكاري الحدودية، فرد الجيش التركي بقصف مدفعي وجوي.



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