أمريكا تفرض عقوبات إضافية على نووي إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس العقوبات على إيران وزيادة القيود على البرنامج النووي لنظام الملالي.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه ابتداء من أمس فإن أي مساعدة لتوسيع منشأة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات، وكذلك الأمر بالنسبة لأي نشاطات تعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم طبيعي.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس في بيان أنه على إيران أن توقف كل النشاطات الحساسية الانتشار بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وأضافت أن الولايات المتحدة لن تقبل الأعمال التي تدعم مواصلة مثل هذا التخصيب، كما أنها لن تقبل بعد اليوم السماح بتخزين إيران للمياه الثقيلة التي أنتجتها، والتي تتجاوز الحدود الحالية، كما أنه يجب ألا تبقى هذه المياه متوفرة لإيران بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت أورتاغوس أن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يواصل الاعتقاد أنه على إيران أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.
وجدد بومبيو دعوته لإيران لوجوب وقف التخصيب وألا تسعى أبدا إلى إعادة معالجة البلوتونيوم، وتعهد بيان الخارجية الأمريكية بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.
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