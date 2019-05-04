شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل مسؤول إمداد جبهة مريس بميليشيات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" بمقتل مسؤول إمداد الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة مريس في الضالع اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من استهداف القيادي الحوثي وأحد مرافقيه.

وتشهد محافظة الضالع عمليات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوماً من ألوية العمالقة.

والجمعة، لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش اليمني وضاح الدبيش، في بيان، إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيات الحوثية، نتج عنها مصرع 7 من قيادات الميليشيات.

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وأوضح أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر.

وأفاد الدبيش أن قيادات حوثية كانت تتواجد في المكان المستهدف، لافتاً إلى أنهم وصلوا قبل عملية الاستهداف بنصف ساعة، على متن سيارة بيضاء مصفحة كانت واقفة بجانب الغرفة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية في محافظة البيضاء والمديريات المحاذية لمديرية الزاهر.

ولفت إلى أنه سبق عملية الاستهداف، عملية رصد واستطلاع، وتمكن خلالها أفراد وحدة الرصد من رصد وصول وتحديد هدف وصيد ثمين.

ونشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق عملية استهداف غرفة العمليات الحوثية.