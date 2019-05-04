شكرا لقرائتكم قوات الأسد تقصف نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول أمني تركي، اليوم السبت، إن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب قوات النظام السوري.

وتابع المسؤول قائلا لرويترز إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن. وقال

المسؤول إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.